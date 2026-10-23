Силы ПВО обезвредили 140 из 176 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 23 октября РФ атаковала Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 140 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть вражеских БПЛА достигла целей.