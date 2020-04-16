Карантин на Пасху: в Одесской области закроют рынки

В Одесской ОГА и мэрии вводят ограничительные меры на Пасху, по области распорядились закрыть рынки

Фото: Думская

В Одесской ОГА и мэрии вводят ограничительные меры на Пасху, по области распорядились закрыть рынки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы ОГА и мэрии.

Так, на Пасхальные праздники решили закрыть и все рынки в регионе. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопаности и ЧС.

"В соответствии с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 14 апреля 2020 года, в комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Одесской области принадлежит функционирования продовольственных рынков. На период действия карантинных мероприятий проведения любой деятельности розничных рынков запрещается", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что городской совет Одессы продовольственные рынки оставляет открытыми. Наталия Мальцева начальник отдела связи с общественностью сообщила, что никакого постановления о закрытии рынков в городской совет не приходило.

А вот количество транспорта по городу решили сократить. С 13:00 субботы и до утра первого рабочего дня после выходных (вторника) количество подвижного состава на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах уменьшат на 30%. Будут работать 196 маршруток, 75 трамвайных вагонов и 47 троллейбусов.

Кроме того, с 22:00 до 5:00 каждого выходного дня общественный транспорт не будет ездить вовсе, хотя в прошлые годы на Пасху его переводили на круглосуточный режим работы.

Стоит отметить, что в Одесской области на утро 16 апреля коронавирус диагностировали у 73 человек.

За минувшие сутки зафиксировали три новых случая инфицирования. Заболевшие – 42-летняя сотрудница пенсионного фона Беляевки и ее 20-летний сын. Ранее коронавирус выявили у ее мужа и коллеги. Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка. Также коронавирус подтвердился у 54-летней жительницы Ширяевского района. Женщина недавно вернулась в Украину из-за границы.

"Вирус уже охватил шесть городов и восемь районов Одесской области. По данным МОЗ, пик заболеваемости ожидается в ближайшие две недели", — отметил на своей странице в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый

Напомним, что на Пасху храмы решили не закрывать. Священнослужители Одесской епархии Украинской православной церкви рассказали, где на Пасху будут проходить богослужения.