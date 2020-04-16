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16 апреля 2020, 17:34 10

Карантин на Пасху: в Одесской области закроют рынки

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16 апреля 2020, 17:34 10
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В Одесской ОГА и мэрии вводят ограничительные меры на Пасху, по области распорядились закрыть рынки
Фото: Думская
В Одесской ОГА и мэрии вводят ограничительные меры на Пасху, по области распорядились закрыть рынки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы ОГА и мэрии.

Так, на Пасхальные праздники решили закрыть и все рынки в регионе. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенной безопаности и ЧС.

"В соответствии с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 14 апреля 2020 года, в комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Одесской области принадлежит функционирования продовольственных рынков. На период действия карантинных мероприятий проведения любой деятельности розничных рынков запрещается", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что городской совет Одессы продовольственные рынки оставляет открытыми. Наталия Мальцева начальник отдела связи с общественностью сообщила, что никакого постановления о закрытии рынков в городской совет не приходило.

А вот количество транспорта по городу решили сократить. С 13:00 субботы и до утра первого рабочего дня после выходных (вторника) количество подвижного состава на трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах уменьшат на 30%. Будут работать 196 маршруток, 75 трамвайных вагонов и 47 троллейбусов.

Кроме того, с 22:00 до 5:00 каждого выходного дня общественный транспорт не будет ездить вовсе, хотя в прошлые годы на Пасху его переводили на круглосуточный режим работы.

Стоит отметить, что в Одесской области на утро 16 апреля коронавирус диагностировали у 73 человек.

За минувшие сутки зафиксировали три новых случая инфицирования. Заболевшие – 42-летняя сотрудница пенсионного фона Беляевки и ее 20-летний сын. Ранее коронавирус выявили у ее мужа и коллеги. Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка. Также коронавирус подтвердился у 54-летней жительницы Ширяевского района. Женщина недавно вернулась в Украину из-за границы.

"Вирус уже охватил шесть городов и восемь районов Одесской области. По данным МОЗ, пик заболеваемости ожидается в ближайшие две недели", — отметил на своей странице в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый

Напомним, что на Пасху храмы решили не закрывать. Священнослужители Одесской епархии Украинской православной церкви рассказали, где на Пасху будут проходить богослужения.


коронавирус карантин Пасха Максим Куцый
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