На сервисы КГГА осуществляют массированную DDоS-атаку

Около 90% попыток атаковать сеть успешно отбили внутренней системой киберзащиты

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Около 90% попыток атаковать сеть успешно отбили внутренней системой киберзащиты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевской городской государственной администрации.

"Система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисов или городских сайтов”, - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе пояснили, что за первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров сообщил, что благодаря правильным настройкам и гибкому многоуровневому защиты специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов.

"Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было”, - отметил Назаров.