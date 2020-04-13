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Александра Василенко
журналист
13 апреля 2020, 18:38 15

В Полтавской области медики "бегут” от больных COVID-19

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13 апреля 2020, 18:38 15
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Из Полтавской городской больницы №5 начал массово увольняться медперсонал, когда помещение стали готовить для приема инфицированных коронавирусом
Из Полтавской городской больницы №5 начал массово увольняться медперсонал, когда помещение стали готовить для приема инфицированных коронавирусом

Об этом говорится в сюжете poltavske.tv, передают RegioNews.

Лишь за несколько дней заявления об увольнении написали 15 медсестер терапевтического отделения. Не на камеру говорят, что не хотят рисковать здоровьем и жизнью, работая за минимальную заработную плату.

"Молодежь уволилась. Все остальные, кто у нас пережил эпидемию 2009 года SARS, она тяжелая была, то весь персонал патриотов остался. Ищем медсестер. Я не думаю, что отделение остановится. Мы будем продолжать работать”, – прокомментировал ситуацию главный врач 5-й городской клинической больницы Полтавы Вячеслав Томенко.

В областных больницах подобных проблем не возникает. Начальник отдела медицины катастроф и мобилизационной работы Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев утверждает, что кадровых вопросов в этих заведениях не существует. Добавляет, что не понимает причин, которые побудили медсестер городской больницы положить на стол заявления об увольнении.

В то же время народный депутат Ольга Стефанишина говорит, что больницы Полтавщины не обеспечены средствами защиты для медиков. И это во многом объясняет ситуацию, что сложилась в горбольнице №5.

"Есть критическая необеспеченность костюмами защиты. Не хватает ни респираторов, ни других средств защиты. Так же плохо и с денежным обеспечением. Депутаты поддержали доплату медикам на 300 процентов, но как Правительство и Минздрав это выполняют – большой вопрос”, - прокомментировала ситуацию нардеп.

Это уже не первый случай в Украине, когда врачи или младший медицинский персонал отказываются работать с COVID-положительными пациентами. В конце марта в Жмеринке Винницкой области несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19.

Инцидент произошел в инфекционном отделении Жмеринской центральной районной больницы. Медперсонал пожаловался, что им не выдали средства защиты. Санитарка получила только советский халат инфекциониста, который был в нерабочем состоянии - он рассыпался у нее в руках.

Как писали RegioNews ранее, 7 апреля директор департамента охраны здоровья Надежда Гетьман сообщила о том, что из Черкасской инфекционной больницы сбежали два COVID-положительные пациента. Позже правоохранители 'выяснили, что информация не соответствует действительности.


коронавирус больницы медики Полтава Полтавская область
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