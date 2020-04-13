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13 апреля 2020, 20:55 7

Всемирный банк выделил Украине $135 млн на противодействие коронавируса

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13 апреля 2020, 20:55 7
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Украина получит 135 миллионов долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19
Фото: flickr
Украина получит 135 миллионов долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) в Facebook.

Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.

Из общей суммы средств предусмотрено: $50 млн - для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала Национальной службы здоровья Украины; $35 млн - на мероприятия по усилению защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19; $45 млн - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

"Средства будут предоставляться как дополнительное финансирование проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей", который внедряется Министерство здравоохранения Украины при поддержке World Bank Ukraine с 2015 года”, - говорится в сообщении.

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