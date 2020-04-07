Жители Полтавы, Херсона и Северодонецка хотят роспуска городских советов
Пятое всеукраинское муниципальное опроса подвело итоги доверия к местной власти в регионах, пишет RegioNews.
Самый высокий уровень одобрения действий мэра и местного совета – в Ивано-Франковске, Чернигове и Хмельницком, где местные власти поддерживают более 70% граждан. Следующими идут Харьков, Винница и прифронтовой Мариуполь, где поддержка местных руководителей достигает более 60%.
В Тернополе, Житомире и Одессе городского голову и городской совет поддерживают чуть больше половины местных жителей.
В остальных областных центрах и других крупных городах Украины доверие к мэру и городскому совету не дотягивает даже до 50%, то есть больше половины населения каждого из городов не доверяют своим руководителям.
Наихудшая ситуация с доверием к местной власти в Северодонецке, Полтаве и Херсоне, где руководству городов верят от 9 до 13% респондентов.
В большинстве областных центров Украины все больше "созревает" мысль о необходимости роспуска местных советов. Наиболее радикально здесь настроены Херсон, Полтава, Северодонецк и Черновцы.
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