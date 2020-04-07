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Валерия Ясницкая
журналист
07 апреля 2020, 13:53 14

Жители Полтавы, Херсона и Северодонецка хотят роспуска городских советов

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українською мовою
07 апреля 2020, 13:53 14
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По опросам, проведенным социологами, в Херсоне, Полтаве и Северодонецке местные жители меньше всего доверяют мэрам и городским советам и предпочитают их распустить
Фото: Shutterstock
По опросам, проведенным социологами, в Херсоне, Полтаве и Северодонецке местные жители меньше всего доверяют мэрам и городским советам и предпочитают их распустить

Пятое всеукраинское муниципальное опроса подвело итоги доверия к местной власти в регионах, пишет RegioNews.

Самый высокий уровень одобрения действий мэра и местного совета – в Ивано-Франковске, Чернигове и Хмельницком, где местные власти поддерживают более 70% граждан. Следующими идут Харьков, Винница и прифронтовой Мариуполь, где поддержка местных руководителей достигает более 60%.

В Тернополе, Житомире и Одессе городского голову и городской совет поддерживают чуть больше половины местных жителей.

В остальных областных центрах и других крупных городах Украины доверие к мэру и городскому совету не дотягивает даже до 50%, то есть больше половины населения каждого из городов не доверяют своим руководителям.

Наихудшая ситуация с доверием к местной власти в Северодонецке, Полтаве и Херсоне, где руководству городов верят от 9 до 13% респондентов.

В большинстве областных центров Украины все больше "созревает" мысль о необходимости роспуска местных советов. Наиболее радикально здесь настроены Херсон, Полтава, Северодонецк и Черновцы.

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