Винница пятый раз победила в рейтинге комфортности городов Украины
Винница победила в рейтинге городов, комфортных для жизни в Украине. Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье — Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах, считают респонденты
Винница победила в рейтинге городов, комфортных для жизни в Украине. Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье — Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах, считают респонденты
Таковы результаты Всеукраинского муниципального исследования, пишет RegioNews.
"Удивительное чувство, когда твой родной город признают самым комфортным городом в Украине — а тем более пятый год подряд. Приветствую всех винничан с общей победой. Мы вместе достигли этого результата и можем гордиться тем, что живем в городе-лидере", — пишет в Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.
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