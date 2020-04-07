Винница пятый раз победила в рейтинге комфортности городов Украины

Винница победила в рейтинге городов, комфортных для жизни в Украине. Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье — Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах, считают респонденты

Фото: ТамТур

Винница победила в рейтинге городов, комфортных для жизни в Украине. Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье — Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах, считают респонденты

Таковы результаты Всеукраинского муниципального исследования, пишет RegioNews. "Удивительное чувство, когда твой родной город признают самым комфортным городом в Украине — а тем более пятый год подряд. Приветствую всех винничан с общей победой. Мы вместе достигли этого результата и можем гордиться тем, что живем в городе-лидере", — пишет в Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.

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