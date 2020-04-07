10:43  07 апреля
В Раде рассказали, когда могут назначить главу Минэкоэнерго
12:05  07 апреля
Венедиктова рассказала, почему Зеленский выбрал ее и какое дал задание
11:16  07 апреля
В "антиколомойский" закон подали рекордные 16 тысяч правок
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая
журналист
07 апреля 2020, 11:06 12

Винница пятый раз победила в рейтинге комфортности городов Украины

Читайте також
українською мовою
07 апреля 2020, 11:06 12
Читайте також українською мовою
Винница победила в рейтинге городов, комфортных для жизни в Украине. Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье — Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах, считают респонденты
Фото: ТамТур
Винница победила в рейтинге городов, комфортных для жизни в Украине. Второе место в рейтинге занял Луцк, а третье — Ивано-Франковск. А вот хуже всего жить в Николаеве и Черновцах, считают респонденты

Таковы результаты Всеукраинского муниципального исследования, пишет RegioNews.

"Удивительное чувство, когда твой родной город признают самым комфортным городом в Украине — а тем более пятый год подряд. Приветствую всех винничан с общей победой. Мы вместе достигли этого результата и можем гордиться тем, что живем в городе-лидере", — пишет в Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.


Винница Луцк Ивано-Франковск Черновцы Николаев рейтинг
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 апреля 2020, 09:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Посевная или крематорий: Что выбирает Полтавская область
07 апреля 2020, 12:00
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Все досье »