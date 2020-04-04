На Житомирщине от коронавируса умер второй человек

В Житомирской области в субботу, 4 апреля, от коронавирусной инфекции скончался 48-летний житель Бердичева

Фото: facebook/vitaliy.bunechko

В Житомирской области в субботу, 4 апреля, от коронавирусной инфекции скончался 48-летний житель Бердичева

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина был госпитализирован в Бердичевскую городскую больницу 23 марта.

"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичивлянина 1972 года рождения, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу 23 марта", - написал он.

Также Бунечко выразил соболезнования родным и близким.

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Напомним, по состоянию на 3 апреля на Житомирщине было 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и один летальный.

В целом в Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом.