На Житомирщине от коронавируса умер второй человек
Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.
По его словам, мужчина был госпитализирован в Бердичевскую городскую больницу 23 марта.
"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичивлянина 1972 года рождения, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу 23 марта", - написал он.
Также Бунечко выразил соболезнования родным и близким.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 3 апреля на Житомирщине было 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и один летальный.
В целом в Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом.
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 15:20 04 апреля Украина отправила в Италию 20 медиков, партию спирта - позже
- 14:40 04 апреля На Житомирщине от коронавируса умер второй человек
- 14:18 04 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:52 04 апреля Придется потерпеть: в Киеве 25 новых случаев коронавируса - Кличко
- 13:25 04 апреля Умер экс-министр, отец лидера "Океана Эльзы" Иван Вакарчук
- 14:18 04 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:30 30 марта Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?