Поліція показала наслідки падіння уламків БпЛА у Хмельницькому

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому правоохоронці показали наслідки падіння уламків збитого російського безпілотника поруч із багатоповерхівкою

Про це інформує RegioNews із посиланням на поліцію області.

Зазначається, що над мікрорайоном Виставка було збито БпЛА, уламки якого впали поблизу багатоповерхового будинку.

На місці події працюють правоохоронці та представники інших екстрених служб.

Поліцейські забезпечують охорону місця падіння уламків, евакуюють мешканців пошкодженого будинку та допомагають громадянам, чиє майно постраждало.

Наразі інформації про травмованих не надходило.

Нагадаємо, зранку 24 вересня у Хмельницькому внаслідок атаки ударного безпілотника зафіксували влучання у житловий багатоповерховий будинок.

Як відомо, в ніч на 24 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що "Росія цю війну без тиску не завершить". Глава держави також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.