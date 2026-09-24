Ровенщина всю ночь и утро под атакой РФ: есть повреждения инфраструктуры

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В Ровенской области всю ночь и утро продолжается воздушная тревога. Работают Силы противовоздушной обороны, поэтому угрозу могут представлять обломки сбитых враждебных целей

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

По его словам, в регионе было зафиксировано повреждение инфраструктуры. По предварительной информации, люди не пострадали.

Жителей области призывают во время воздушной тревоги соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что "Россия эту войну без давления не завершит". Глава государства также отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.