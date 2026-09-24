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24 сентября 2026, 07:45

Зеленский о ночной атаке на Киев: "Россия эту войну без давления не завершит"

24 сентября 2026, 07:45
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Фото: Facebook/Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву в тот момент, когда он в Нью-Йорке встречался с американскими конгрессменами

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Зеленского, во время ночной атаки основной мишенью российских войск снова стали Киев и гражданская инфраструктура.

Он отметил, что в результате удара были повреждены жилые дома, роддом, объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

"Россияне нанесли удар баллистике по Киеву как раз тогда, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэмма и необходимость усилить санкции. Эту войну Россия без давления не завершит", – заявил украинский президент.

Он добавил, что по состоянию на утро было известно о двух погибших и пострадавших. Экстренные службы продолжают работу на местах ударов. В одном из зданий, по словам президента, были заблокированы люди.

Президент также отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. В частности, он заявил, что Украине требуются перехватчики баллистических ракет для защиты жизни людей.

"Сейчас у Соединенных Штатов есть возможность отреагировать сильно. Нужны перехватчики баллистики, чтобы защитить жизнь. Нужно реализовать санкции против России и тех, кто помогает ей зарабатывать. Спасибо обеим партиям за готовность помогать защищать жизнь", – сказал Зеленский.

Как известно, в ночь на 24 сентября россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Воздушная тревога в столице была объявлена после полуночи 24 сентября в 00:54. Впоследствии раздалась серия взрывов.

Кроме столицы, оккупанты снова терроризируют мирные города Украины. Из-за новых воздушных угроз в ряде областей объявили тревогу.

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