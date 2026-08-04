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04 августа 2026, 09:39

В Ивано-Франковске мужчину нашли мертвым у многоэтажки

04 августа 2026, 09:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 30-летнего мужчины, которого обнаружили без признаков жизни возле многоквартирного дома по улице Троллейбусной

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщение о происшествии поступило на спецлинию "102" 4 августа около 06:15 от прохожих.

На место сразу прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты, сотрудники других подразделений полиции и медики.

Врачи констатировали смерть мужчины 1996 года рождения, проживавшего в этом же доме.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина мог выпасть из окна квартиры на четвертом этаже. Во время осмотра происшествия полицейские обнаружили, что окно было открыто.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства трагедии.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, ранее на Прикарпатье 2 августа нашли мертвого мужчину. Тело обнаружили в областном центре на Волчинецких холмах. Умерший – житель Ивано-Франковска, 48-летний мужчина. На его теле увидели синяки, а рядом лежал велосипед.

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Ивано-Франковск Тело мужчина многоэтажка полиция
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