"Паляница" и "Нептун": Зеленский раскрыл детали удара по Новороссийску

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Президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По его словам, Новороссийск является последним основным форпостом российского флота в Черном море и расположен более чем в 300 км от линии фронта.

В ходе операции украинские силы применили реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.

Зеленский сообщил о подтвержденных попаданиях по позициям противовоздушной обороны, причалам и инфраструктуре морского порта.

Президент поблагодарил военнослужащих ВСУ, Службу безопасности Украины и украинские разведывательные службы за проведенную операцию.

"Оккупационный флот и вся поддерживающая его инфраструктура не будет в безопасности, пока продолжается российская агрессия", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что войну необходимо завершать, а все предложения по дипломатическому урегулированию, по его словам, остаются на столе.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БпЛА.