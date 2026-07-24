В Киевской области мужчина погиб под колесами поезда

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в пределах села Триполье. О травме мужчины полиции сообщила дежурная железнодорожной станции

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 50-летний мужчина двигался вдоль железнодорожного пути, когда его сбил грузовой поезд. После этого мужчина самостоятельно ушел оттуда. Однако впоследствии правоохранители нашли его недалеко от моста возле железнодорожных путей.

К сожалению, мужчина скончался в больнице от полученных травм. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Хмельницком Volkswagen уехал на переезд под поезд. Погибли два 18-летних пассажира автомобиля, водитель и еще один пассажир пострадали. Правоохранители задержали 21-летнего водителя легковушки.