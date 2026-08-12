Во Львовской области грузовик насмерть сбил 34-летнего пешехода

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда грузовика погиб 34-летний пешеход

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 11 августа около 02:15 на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Угерско Стрыйского района.

По предварительным данным правоохранителей, 55-летний водитель грузовика Volvo, житель Закарпатской области, совершил наезд на 34-летнего жителя Стрыйского района.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Ровенской области следователи открыли уголовное производство по факту ДТП, в котором тяжело травмировался несовершеннолетний мотоциклист. Парень находится в реанимации в состоянии комы.