В Днепре на водоеме утонула женщина: полиция устанавливает обстоятельства

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепре на жилом массиве Приднепровский произошла трагедия на водоеме – погибла женщина. Несчастный случай произошел днем 11 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

По предварительной информации, погибшей было около 55 лет.

Факт смерти подтвердили правоохранители. Старшая офицерша по коммуникации Днепровского районного отдела полиции №2 Анна Пономаренко сообщила, что по факту трагедии проводится проверка.

Предварительная правовая квалификация происшествия – "несчастный случай".

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины гибели женщины.

Напомним, в Житомирской области в ставку утонул 25-летний мужчина. С начала года на водоемах Житомирской области зарегистрировано уже 26 смертельных случаев.