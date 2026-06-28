Смертельная драка в Хмельницкой области: погиб 21-летний мужчина

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На Волочищине Хмельницкой области полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельных телесных повреждений 21-летнему знакомому

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло ночью 28 июня в селе Криваченцы Войтовецкой территориальной громады.

По предварительным данным, между двумя мужчинами, которые перед этим вместе отдыхали, возник конфликт. Во время ссоры 20-летний мужчина ударил своего 21-летнего знакомого. Потерпевший упал и умер.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, ведется досудебное расследование.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего соседа. Между 62-летним и 40-летним мужчинами долгое время существовали неприязненные отношения.