Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік

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На Волочищині Хмельницької області поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень 21-річному знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася вночі 28 червня в селі Криваченці Війтовецької територіальної громади.

За попередніми даними, між двома чоловіками, які перед цим разом відпочивали, виник конфлікт. Під час сварки 20-річний чоловік ударив свого 21-річного знайомого. Потерпілий упав і помер.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого сусіда. Між 62-річним і 40-річним чоловіками тривалий час існували неприязні відносини.