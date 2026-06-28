Смертельна бійка на Хмельниччині: загинув 21-річний чоловік
На Волочищині Хмельницької області поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень 21-річному знайомому
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Подія сталася вночі 28 червня в селі Криваченці Війтовецької територіальної громади.
За попередніми даними, між двома чоловіками, які перед цим разом відпочивали, виник конфлікт. Під час сварки 20-річний чоловік ударив свого 21-річного знайомого. Потерпілий упав і помер.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого сусіда. Між 62-річним і 40-річним чоловіками тривалий час існували неприязні відносини.