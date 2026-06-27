В Харьковской области мужчина после ссоры облил женщину бензином, чтобы поджечь ее

Фото: Национальная полиция

В Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в начале июня в Чугуевском районе. После сверки жена пошла в дом своей родственницы, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ее мужем. Однако мужчина решил продлить ссору и пошел за ней.

Впоследствии он облил родственницу жены легковоспламеняющимся веществом, после чего достал спички и начал угрожать поджечь женщину. К счастью, потерпевшая смогла вытолкать его за пределы дома.

"Дознаватели Чугуевского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.