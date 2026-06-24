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24 июня 2026, 08:39

650 тыс. грн за фиктивный ремонт: в Донецкой области офицеру сообщили о подозрении

24 июня 2026, 08:39
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Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении лейтенанту одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, он безосновательно согласовал перечисление подрядчику 650 тысяч гривен бюджетных средств за ремонт фактически не проводившейся военной техники.

Военная часть заключила договоры на текущий ремонт шести транспортных средств. Лейтенант, ответственный за военную технику и вооружение, подписал акты выполненных работ, что послужило основанием для оплаты услуг предпринимателя.

Однако следствие выяснило, что автомобили фактически не передавались на ремонт и все это время находились в подразделении. Несмотря на это подрядчик получил 650 тысяч гривен из государственного бюджета.

Офицеру инкриминируют служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины) и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до шести лет лишения свободы.

В ГБР отметили, что нанесенный государству ущерб уже возмещен в полном объеме. В то же время, правоохранители проверяют возможную личную заинтересованность лейтенанта и других должностных лиц воинской части в безосновательном перечислении средств.

Напомним, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя и его сообщника, требовавшего у предпринимателя 25 тысяч долларов США за влияние на ход следствия. Обвинительный акт направлен в суд.

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