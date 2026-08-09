На Житомирщине три человека пострадали из-за ночной атаки РФ

Фото: ГСЧС

В ночь на 9 августа Житомирская область подверглась российской атаке. В результате обстрела пострадали три человека, возникли пожары на объектах гражданской инфраструктуры и частном предприятии

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По информации спасателей, одного человека госпитализировали с ожогами, еще два человека получили острую реакцию на стресс.

В результате удара произошли возгорания на объекте гражданской инфраструктуры и на одном из частных предприятий. Также зафиксировано попадание в частный жилой дом.

На местах происшествия работали подразделения ГСЧС, которые ликвидировали все очаги пожара.

Специалисты продолжают обследование поврежденных объектов и оказывают помощь пострадавшим от атаки жителям.

Напомним, что полицейские Днепропетровской области документируют последствия очередных российских атак, которые за сутки затронули Павлоград, Синельниковский район и Никопольщину. Всего в результате ударов ранения получили 11 человек.