На Житомирщине три человека пострадали из-за ночной атаки РФ
В ночь на 9 августа Житомирская область подверглась российской атаке. В результате обстрела пострадали три человека, возникли пожары на объектах гражданской инфраструктуры и частном предприятии
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
По информации спасателей, одного человека госпитализировали с ожогами, еще два человека получили острую реакцию на стресс.
В результате удара произошли возгорания на объекте гражданской инфраструктуры и на одном из частных предприятий. Также зафиксировано попадание в частный жилой дом.
На местах происшествия работали подразделения ГСЧС, которые ликвидировали все очаги пожара.
Специалисты продолжают обследование поврежденных объектов и оказывают помощь пострадавшим от атаки жителям.
Напомним, что полицейские Днепропетровской области документируют последствия очередных российских атак, которые за сутки затронули Павлоград, Синельниковский район и Никопольщину. Всего в результате ударов ранения получили 11 человек.