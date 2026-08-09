18:01  08 августа
На Буковине задержали мужчину, который ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу
19:05  08 августа
Войска РФ продвинулись в Донецкой области – DeepState
16:26  08 августа
Столкновение трех авто на Житомирщине: семеро травмированных, среди них двое детей
UA | RU
UA | RU
09 августа 2026, 11:40

На Днепропетровщине из-за российских атак ранены 11 человек, среди них четверо детей

09 августа 2026, 11:40
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

Полицейские Днепропетровской области документируют последствия очередных российских атак, которые за сутки затронули Павлоград, Синельниковский район и Никопольщину. Всего в результате ударов ранения получили 11 человек

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Вечером 8 августа русские войска атаковали Павлоград ударными беспилотниками.

В результате обстрела пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

По данным правоохранителей, повреждены:

  • торговый комплекс;

  • частный жилой дом;

  • легковые автомобили;

  • гараж;

  • хозяйственное сооружение.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены окна более чем в 20 квартирах.

Враг также нанес удар по Дубовиковскому обществу. Там повреждено более 20 частных домов, легковые автомобили и грузовик.

В Покровской общине в результате атаки ранения получила 84-летняя женщина.

За прошедшие сутки армия РФ совершила более сотни атак на прифронтовые населенные пункты района.

Под обстрелами оказались:

  • Никополь;

  • Марганец;

  • села Красногригорьевской общины;

  • села Марганецкой общины;

  • населённые пункты Покровской сельской общины.

Около полуночи российский дрон попал в частный дом в Никополе. В результате удара 79-летняя женщина получила тяжелые осколочные ранения. Ее госпитализировали в больницу.

Полицейские вместе со спасателями и другими службами продолжают работать на местах ушибов, фиксируют разрушения и собирают доказательства очередных военных преступлений РФ.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели жительницы села Золотая Балка в результате российских артиллерийских обстрелов 9 августа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрел
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
В Харькове женщина организовала нарколазни в собственной квартире
09 августа 2026, 11:22
Ракетный удар по Харькову: двое погибших и 23 пострадавших в результате попаданий в Салтовском районе
09 августа 2026, 10:59
Россияне обстреляли Золотую Балку в Херсонской области: есть погибшая
09 августа 2026, 10:34
Массированная атака РФ на Одесщину: по меньшей мере восемь пострадавших
09 августа 2026, 10:18
Войска РФ продвинулись в Донецкой области – DeepState
08 августа 2026, 19:05
Оккупанты получили приказ о "свободной охоте" на автотранспорт в Херсонской области
08 августа 2026, 18:39
На Буковине задержали мужчину, который ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу
08 августа 2026, 18:01
Мобилизация многодетных родителей: государство должно оставить отсрочку
08 августа 2026, 17:24
Удар дрона по рынку в Сумской области: в больнице скончался один из раненых
08 августа 2026, 16:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Все публикации »
Павел Казарин
Юрий Касьянов
Виктор Андрусив
Все блоги »