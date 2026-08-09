На Днепропетровщине из-за российских атак ранены 11 человек, среди них четверо детей
Полицейские Днепропетровской области документируют последствия очередных российских атак, которые за сутки затронули Павлоград, Синельниковский район и Никопольщину. Всего в результате ударов ранения получили 11 человек
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .
Вечером 8 августа русские войска атаковали Павлоград ударными беспилотниками.
В результате обстрела пострадали девять человек, среди которых четверо детей.
По данным правоохранителей, повреждены:
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торговый комплекс;
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частный жилой дом;
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легковые автомобили;
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гараж;
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хозяйственное сооружение.
Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены окна более чем в 20 квартирах.
Враг также нанес удар по Дубовиковскому обществу. Там повреждено более 20 частных домов, легковые автомобили и грузовик.
В Покровской общине в результате атаки ранения получила 84-летняя женщина.
За прошедшие сутки армия РФ совершила более сотни атак на прифронтовые населенные пункты района.
Под обстрелами оказались:
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Никополь;
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Марганец;
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села Красногригорьевской общины;
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села Марганецкой общины;
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населённые пункты Покровской сельской общины.
Около полуночи российский дрон попал в частный дом в Никополе. В результате удара 79-летняя женщина получила тяжелые осколочные ранения. Ее госпитализировали в больницу.
Полицейские вместе со спасателями и другими службами продолжают работать на местах ушибов, фиксируют разрушения и собирают доказательства очередных военных преступлений РФ.
Напомним, что Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели жительницы села Золотая Балка в результате российских артиллерийских обстрелов 9 августа.