На Днепропетровщине из-за российских атак ранены 11 человек, среди них четверо детей

Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские Днепропетровской области документируют последствия очередных российских атак, которые за сутки затронули Павлоград, Синельниковский район и Никопольщину. Всего в результате ударов ранения получили 11 человек

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Вечером 8 августа русские войска атаковали Павлоград ударными беспилотниками.

В результате обстрела пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

По данным правоохранителей, повреждены:

торговый комплекс;

частный жилой дом;

легковые автомобили;

гараж;

хозяйственное сооружение.

Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены окна более чем в 20 квартирах.

Враг также нанес удар по Дубовиковскому обществу. Там повреждено более 20 частных домов, легковые автомобили и грузовик.

В Покровской общине в результате атаки ранения получила 84-летняя женщина.

За прошедшие сутки армия РФ совершила более сотни атак на прифронтовые населенные пункты района.

Под обстрелами оказались:

Никополь;

Марганец;

села Красногригорьевской общины;

села Марганецкой общины;

населённые пункты Покровской сельской общины.

Около полуночи российский дрон попал в частный дом в Никополе. В результате удара 79-летняя женщина получила тяжелые осколочные ранения. Ее госпитализировали в больницу.

Полицейские вместе со спасателями и другими службами продолжают работать на местах ушибов, фиксируют разрушения и собирают доказательства очередных военных преступлений РФ.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели жительницы села Золотая Балка в результате российских артиллерийских обстрелов 9 августа.