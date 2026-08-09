В Черкасской области водитель жестоко избил собаку палкой и пытался переехать другое животное

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Уманские полицейские начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными после инцидента, произошедшего в селе Родниковка Уманского района

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

Событие произошло 30 июля. К стражам порядка обратилась местная жительница, которая сообщила о жестоком обращении с животным.

На месте происшествия очевидцы рассказали, что мужчина за рулем автомобиля Nissan у помещения городского совета напал на собаку с палкой, а затем попытался наехать на автомобиле на другое животное. После этого водитель уехал в неизвестном направлении.

По факту происшествия следователи Уманского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает:

ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или

лишение свободы на срок от двух до трех лет,

а также конфискацию животного.

В полиции отметили, что после проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия будет решен вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении.

Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры.

Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.