В Черкасской области водитель жестоко избил собаку палкой и пытался переехать другое животное
Уманские полицейские начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными после инцидента, произошедшего в селе Родниковка Уманского района
Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .
Событие произошло 30 июля. К стражам порядка обратилась местная жительница, которая сообщила о жестоком обращении с животным.
На месте происшествия очевидцы рассказали, что мужчина за рулем автомобиля Nissan у помещения городского совета напал на собаку с палкой, а затем попытался наехать на автомобиле на другое животное. После этого водитель уехал в неизвестном направлении.
По факту происшествия следователи Уманского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными.
Санкция статьи предусматривает:
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ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или
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лишение свободы на срок от двух до трех лет,
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а также конфискацию животного.
В полиции отметили, что после проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия будет решен вопрос по поводу сообщения фигуранту о подозрении.
Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры.
Напомним, что в Черкасской области мужчину судили за жестокую расправу над животными. Он убил собак и выбросил их на территории кладбища.