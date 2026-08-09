В Харькове женщина организовала нарколазни в собственной квартире

Фото: полиция Харьковской области

Харьковские полицейские прекратили деятельность жительницы Индустриального района, которая, по данным следствия, систематически предоставляла свое жилье для незаконного употребления психотропных веществ

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе оперативных мер полицейские установили место, где незаконно употребляли психотропное вещество. Правоохранители выяснили, что жительница Индустриального района регулярно разрешала двум знакомым использовать ее квартиру для совместного потребления запрещенных веществ.

Во время санкционированного обыска полицейские изъяли психотропное вещество, направленное на экспертное исследование.

"Полицейские выяснили, что жительница Индустриального района систематически предоставляла свое жилье двум знакомым для совместного потребления запрещенного вещества", - сообщили в полиции.

При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры Харькова следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины – организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Женщине уже сообщили о подозрении. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в контрабандном ввозе в Украину почти 6 кг кокаина и подготовке его к сбыту.