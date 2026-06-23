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23 июня 2026, 19:30

В Херсонской и Хмельницкой области разворовали более 23 млн грн на укрытиях

23 июня 2026, 19:30
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Херсонской и Хмельницкой областных прокуратур сообщили о подозрении в двух уголовных производствах по растрате бюджетных средств при строительстве противорадиационных укрытий для учебных заведений

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Общая сумма установленного ущерба превышает 23 млн грн.

Херсонщина

По данным следствия, при строительстве укрытия для одной из школ Херсона стоимостью более 32 млн грн руководители подрядной организации вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об их объемах и стоимости. Инженер технического надзора, не проверив подлинность указанных данных, подписывал соответствующие документы.

Территориальному обществу нанесено более 8,8 млн грн ущерба.

Бывшему и действующему директору предприятия сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Инженеру технического надзора инкриминирована служебная халатность.

Для бывшего директора это уже третий документированный эпизод возможных злоупотреблений во время строительства и ремонта защитных сооружений. Два обвинительных акта по нему уже находятся на рассмотрении суда.

Хмельницкая область

В другом уголовном производстве подозрение сообщено поселковому председателю, директору строительного общества и инженеру технического надзора.

По данным следствия, при строительстве школьного укрытия стоимостью более 62,6 млн грн в акты выполненных работ внесли недостоверные сведения о работах и материалах, которые фактически не выполнялись и не использовались. Указанные документы согласовал инженер технического надзора и подписал поселковый председатель, что явилось основанием для перечисления бюджетных средств подрядной организации.

Убытки бюджета – более 14,6 млн грн.

Поселковому голове инкриминирована растрата бюджетных средств в особо крупных размерах. Директору общества и инженеру технического надзора - пособничество в растрате бюджетных средств и служебный подлог.

Директору строительного общества избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млн грн. Инженер технического надзора и поселковый голова избран домашний арест.

Напомним, что стражи порядка установили, что между управлением образования, молодежи и спорта одного из городских советов Днепропетровской области и подрядчицей был заключен договор на проведение ремонта защитного сооружения гражданской защиты.

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