По материалам ГБР будут судить полицейского из Львовщины, который совершил ДТП и оставил пострадавшую без помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

По данным следствия, в начале 2021 года около 18:30 милиционер, управляя автомобилем "Audi" в городе Шептицком, почти вдвое превысил разрешенную скорость и совершил наезд на женщину-пешехода.

Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, в частности перелом бедренной кости, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Водитель не оказал ей помощи и сразу уехал в собственный гараж, где пытался скрыть следы аварии. После этого он бежал в Польшу.

После оглашения его в международный розыск виновника ДТП обнаружили на территории Польши. В рамках процедуры экстрадиции в начале 2026 года его вернули в Украину, где сообщили о подозрении.

Как сообщалось, во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей. Авария произошла в конце февраля.