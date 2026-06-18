Фото: полиция

ДТП произошло в Одессе вечером 17 июня на перекрестке улиц Слободской и Виталия Нестеренко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил дорогу и столкнулся маршрутным автобусом, который в это время двигался по главной дороге.

В результате столкновения травмы получили трое пассажиров маршрутки, среди которых – 17-летняя девушка. Всех пострадавших доставили в больницу.

Водителей проверили на состояние опьянения. После установления всех обстоятельств аварии будет решаться вопрос ее правовой квалификации.

Напомним, 16 июня около 22:10 на трассе в Прикарпатье Jaguar протаранил телегу с сеном. Погибли мужчина и конь.