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У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода
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19 червня 2026, 08:20

У Хмельницькому правоохоронець на смерть збив 54-річного пішохода

19 червня 2026, 08:20
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю правоохоронця, яка сталася у Хмельницькому

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, ввечері 16 червня близько 22:40, поблизу одного з торговельних центрів міста правоохоронець, який перебував поза службою та керував власним автомобілем, здійснив наїзд на пішохода.

Слідство попередньо встановило, що 54-річний чоловік перетинав проїжджу частину на заборонний сигнал світлофора. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці події.

Перевірка водія на стан сп'яніння за допомогою приладу "Драгер" показала негативний результат. Чи перебував загиблий у стані алкогольного або іншого сп’яніння, визначать за результатами судово-медичної експертизи.

Наразі слідчі проводять першочергові процесуальні дії, призначено низку експертиз. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.

Попередньо подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо,за матеріалами ДБР судитимуть поліцейського з Львівщини, який скоїв ДТП. Водій не надав потрепілій допомоги й одразу поїхав до власного гаража, де намагався приховати сліди аварії. Після цього він втік до Польщі.

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