Фото: полиция

ДТП произошло 17 июня около 18:00 в городе Каменка-Бугская Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Панаса Мирного столкнулись грузовик Mercedes Atego, за рулем которого находился 41-летний житель района, и легковушка Skoda Fabia под управлением 35-летней местной жительницы. После удара легковушку Skoda отбросило в сторону, где она протаранила припаркованный на обочине минивэн Renault Kangoo.

В результате столкновения травмировался пассажир легковушки Skoda – четырехмесячный мальчик. Младенца госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 17 июня в Одессе внедорожник врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали три человека.