Фото: полиция

ДТП произошло 14 июня около 20:30 на улице Вокзальной в городе Моршин Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Fiat Punto под управлением 21-летнего жителя Стрыйского района, Opel Zafira, за рулем которого находился 50-летний житель Стрыя, и Audi A4 под управлением 20-летнего стриянина.

В результате тройного столкновения травмы разной степени тяжести получили три человека: водители Fiat и Opel, а также пассажирка Fiat, 18-летняя жительница Стрыя. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 14 июня в Кировоградской области автомобиль BMW врезался в дерево. Пострадали пять человек.