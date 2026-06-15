Фото: полиция

ДТП произошло 14 июня около 05:20 в городе Александрия, что на Кировоградщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Гетьмана Мазепы водитель BMW 330I не справился с управлением на скруглении дороги – автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате удара травмы получили пять человек: сам 33-летний водитель, а также четверо его пассажиров: 19-летняя девушка, 22-летние девушка и парень, а также 44-летний мужчина. Всех пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, днем 13 июня на Хмельнитчине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир погибли на месте.