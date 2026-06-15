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15 червня 2026, 10:57

На Хмельниччині 13-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: є постраждалий

15 червня 2026, 10:57
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Фото: Національна поліція
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У Кам'янець-Подільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав неповнолітній. Поліція встановлює всі обставини події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 14 червня близько 17:10 у селі Дубинка.

За попередніми даними, мотоцикл "Spark" під керуванням 13-річного жителя Кам'янця-Подільського зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2106", за кермом якого перебувала 57-річна місцева жителька.

Унаслідок зіткнення 16-річний пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до травматологічного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту). Триває встановлення всіх обставин ДТП.

Нагадаємо, на Прикарпатті 23-річний водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen Transporter, який буксирував Renault Megane. Внаслідок ДТП BMW загорівся та повністю згорів. Водій загинув на місці. Ще двоє людей госпіталізували з травмами різного ступеня. Серед них 7-річна дитина.

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