08:21  04 июня
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня
08:37  04 июня
На Сумщине пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста
00:35  04 июня
В семье известной украинской певицы горе: погиб брат
UA | RU
UA | RU
04 июня 2026, 08:37

На Сумщине пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста

04 июня 2026, 08:37
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Терны Роменского района Сумской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 1 июня. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП 17-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, через несколько часов парень скончался в больнице.

Следователи установили, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении военнослужащего Госпогранслужбы, который в марте 2026 года совершил смертельную аварию в Полтаве. Обвинительный акт передан в суд.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД Сумская область мотоциклист военный несовершеннолетний алкогольное опьянение
На Волыни водитель Mercedes сбил велосипедиста насмерть
03 июня 2026, 13:13
В Черкасской области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: четверо травмированных
03 июня 2026, 12:24
На Львовщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась: водитель в больнице
03 июня 2026, 09:40
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
РФ ночью атаковала Украину "Искандером" и почти 300 БПЛА: есть попадания на 11 локациях
04 июня 2026, 08:27
Исчез после последнего звонка: на Черниговщине нашли тело 17-летнего парня
04 июня 2026, 08:21
Россияне атаковали Одесщину дронами: поврежден объект критической инфраструктуры
04 июня 2026, 08:12
$400 млн для Украины: Рубио анонсировал решение по военной помощи
04 июня 2026, 08:03
Вылетел в кювет и врезался в дерево: на Киевщине задержали водителя из-за смертельного ДТП
04 июня 2026, 07:53
Сумщина под огнем: один человек погиб, еще восемь получили ранения
04 июня 2026, 07:48
Враг атаковал пять районов Днепропетровщины: есть пострадавшие
04 июня 2026, 07:39
В Виннице задержали иностранца, которого разыскивали за изнасилование несовершеннолетней
04 июня 2026, 07:36
Россияне ударили по промышленному объекту в Киевской области: возник пожар, есть пострадавший
04 июня 2026, 07:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Павел Казарин
Виктор Ягун
Сергей Фурса
Все блоги »