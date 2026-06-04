На Сумщине пьяный военный насмерть сбил 17-летнего мотоциклиста

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Терны Роменского района Сумской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 1 июня. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП 17-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, через несколько часов парень скончался в больнице.

Следователи установили, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении военнослужащего Госпогранслужбы, который в марте 2026 года совершил смертельную аварию в Полтаве. Обвинительный акт передан в суд.