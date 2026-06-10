У Хмельницькому 16-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому поліція встановлює обставини падіння неповнолітнього з багатоповерхового будинку

Про це повідомили у Хмельницькому районному управлінні поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 червня на вулиці Романа Шухевича.

До поліції надійшло повідомлення про падіння підлітка з вікна багатоповерхівки.

На місце події прибули правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги. 16-річного хлопця госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, вранці 29 квітня у Хмельницькому маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху. Поки матір на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, дитина вилізла на підвіконня і випала із відкритого вікна.