У Хмельницькому 16-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки
У Хмельницькому поліція встановлює обставини падіння неповнолітнього з багатоповерхового будинку
Про це повідомили у Хмельницькому районному управлінні поліції, передає RegioNews.
Інцидент стався 8 червня на вулиці Романа Шухевича.
До поліції надійшло повідомлення про падіння підлітка з вікна багатоповерхівки.
На місце події прибули правоохоронці та бригада екстреної медичної допомоги. 16-річного хлопця госпіталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 29 квітня у Хмельницькому маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху. Поки матір на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, дитина вилізла на підвіконня і випала із відкритого вікна.
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