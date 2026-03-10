"Когда вернется с фронта?": как правильно поддержать ребенка защитника или защитницы

Фото: из открытых источников

Когда ребенок ждет родителей с фронта, его мир становится хрупким. Вопрос "А когда папа или мама приедет?", "Почему он долго не звонит?", "А им там страшно?" - могут ранить сильнее любого другого

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Главное правило – не обманывать и не отмалчиваться. Дети очень эмоционально испытывают фальшь, и это порождает еще больше страха. Однако правда должна быть дозирована.

Например, для детей помладше можно объяснить так: "Папа или мама сейчас защищает наш сон. Он как супергерой, но настоящий. У него есть важная работа – беречь наш дом". Для детей постарше можно дать больше деталей, но избегать натурализма. "Там опасно, но папа или мама – профессионал, он знает, как себя беречь, и он там с надежными друзьями".

Еще одно важное правило. Не пытайтесь отвлечь ребенка игрушками или сладостями в тот момент, когда он скучает по папе-защитнику. Дайте ей возможность скучать. Можно сказать ребенку: "Я вижу, что ты скучаешь. Я тоже очень скучаю. Давай поскучаем вместе". Обнимите ребенка. Психологически это означает – я выдержу твою боль, ты не один.

Следующее. Дети могут спрашивать: "А папу или маму не убьют?". Здесь следует избегать короткого ответа: "Нет, никогда". Более уместно будет объяснить: "Наши военные делают все, чтобы быть в безопасности. У папы или мамы есть бронежилет, средства защиты и лучшие собратья. Они очень хотят вернуться домой, и это дает им силы соблюдать осторожность".

На вопрос Почему папа или мама долго не звонят? уместно объяснять, что там, где они сейчас, иногда отключают интернет или связь, чтобы враг их не заметил. Как только появится возможность - папа или мама обязательно даст знать.

Ожидание не должно быть пассивным. Превратите его в действие. Это дает ребенку чувство контроля за ситуацией. Эффективными могут стать следующие ритуалы:

Создайте символический ящик "Для папы или мамы". Составляйте туда рисунки, интересные камешки или листочки и цветочки с прогулки, записи о случившемся за день. "Когда папа или мама приедет с фронта, мы все это подарим". Можно вести календарь ожидания. Не до даты приезда папы или мамы (потому что она неизвестна), а до даты следующего звонка или видео. Полезной станет общая вечерняя традиция. Например, каждый вечер шептать в окошко "Спокойной ночи" в ту сторону, где сейчас папа или мама.

И помните, что для ребенка важны не идеальные родители, а поддержка, любовь и безопасность.

Если вам нужна качественная психологическая поддержка - обращайтесь в Хмельницкий областной центр общественной организации "Защита государства" по адресу: город Хмельницкий, улица Героев Майдана, 42/1.

Если вам нужна качественная психологическая поддержка - обращайтесь в центр общественной организации "Захист держави".

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.