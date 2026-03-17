Ветеранський спорт на Хмельниччині: як захисники та захисниці можуть взяти участь у програмі

Фото з відкритих джерел

За даними Міністерства зі справ ветеранів, у Хмельницькій області лише 17 спортивних закладів приймають оплату за програмою "Ветеранський спорт". Тобто на весь регіон це лише вісім населених пунктів

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Старокостянтинів, Волочиськ, Городок, Ярмолинці, Летичів, Нова Ушиця, Чемерівці, Красилів, Деражня, Стара Синява: у цих та інших громадах ветерани практично не можуть скористатися державною підтримкою на спорт та відновлення.

Річ у тім, що більшість спортивних залів не мають специфічного МСС-коду (7941 чи 7997), або досі не приймають безготівкову оплату. Через ці технічні нюанси наші захисники не можуть реалізувати своє право на реабілітацію.

Фахівці підготували детальну інструкцію, як стати учасником програми "Ветеранський спорт".

Якщо є питання, то юристи "Захист держави" готові надати безкоштовні консультації щодо технічного налаштування та підключення закладу до програми. Адреси та контакти:

м. Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 42/1

м. Шепетівка: вул. Соборності, 6А

м. Камʼянець-Подільський: вул. І. Мазепи, 40/62

Юридична підтримка: +380 66 004 14 46

Гаряча лінія: 0 800 33 29 29

