Жебракували та жили в антисанітарії: на Хмельниччині у матері вилучили п'ятьох дітей

Фото: Національна поліція

У Славуті поліція спільно зі службою у справах дітей та прокуратурою вилучила п'ятьох дітей віком 3, 10, 12, 13 та 14 років у 39-річної місцевої жительки, яка систематично не виконувала батьківські обов'язки

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що діти проживали в умовах, що загрожували їхньому життю та здоров’ю: у приміщенні без належних санітарних умов, опалення та харчування.

Крім того, їх змушували жебракувати на вулицях міста, щоб самостійно добувати кошти на проживання.

Правоохоронці неодноразово проводили профілактичні бесіди з матір'ю та склали на неї 10 адміністративних протоколів за ст. 184 КУпАП ("Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей").

Через загрозу життю та здоров’ю дітей було ухвалено рішення про їхнє негайне вилучення. Наразі вони перебувають у соціально-реабілітаційному центрі.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру подружжю з Горішніх Плавнів на Полтавщині. Батьків підозрюють у побитті двомісячної доньки та залишенні її без нагляду. Наразі дівчинка перебуває з бабусею у безпечних умовах.