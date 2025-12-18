13:28  18 грудня
18 грудня 2025, 15:15

У Хмельницькому військовий спланував втечу ухилянта за 14 тисяч доларів

18 грудня 2025, 15:15
Ілюстративне фото
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав громадянина винним в організації незаконного переправлення особи через державний кордон. Найближчі роки військовий проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку цього року до правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що йому запропонували втекти за кордон за 14 тисяч гривень. За планом, його повинні були довезти машиною до одного з прикордонних районів Чернівецької області в обхід постів військовослужбовців ТЦК і поліції, а згодом — переправити до Румунії через ділянки кордону, де немає прикордонних нарядів.

Обвинуваченого затримали, коли він отримував гроші. На суді він визнав провину. Відомо, що раніше він проходив військову в лавах ЗСУ, брав участь у бойових діях по захисту від збройної агресії РФ, має нагороди та подяки за військову службу, утримує трьох неповнолітніх дітей.

Суд приговорив його до ув'язнення на шість років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

