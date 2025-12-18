Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку цього року до правоохоронців звернувся чоловік і розповів, що йому запропонували втекти за кордон за 14 тисяч гривень. За планом, його повинні були довезти машиною до одного з прикордонних районів Чернівецької області в обхід постів військовослужбовців ТЦК і поліції, а згодом — переправити до Румунії через ділянки кордону, де немає прикордонних нарядів.

Обвинуваченого затримали, коли він отримував гроші. На суді він визнав провину. Відомо, що раніше він проходив військову в лавах ЗСУ, брав участь у бойових діях по захисту від збройної агресії РФ, має нагороди та подяки за військову службу, утримує трьох неповнолітніх дітей.

Суд приговорив його до ув'язнення на шість років із конфіскацією майна.

