09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
00:30  29 октября
Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 07:28

Взрыв в Хмельницком: под завалами найдены тела двух человек

29 октября 2025, 07:28
Фото: Хмельницкая ОВА
Во время разбора завалов после взрыва в многоквартирном доме по улице Тернопольская в Хмельницком спасатели обнаружили тела двух погибших

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, ночью поступила информация о возможном нахождении еще одного человека в доме.

К сожалению, под завалами была найдена женщина 1973 года и мужчина 1983 года рождения. Их тела направлены на судебно медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Тюрин добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно, к ним привлечены дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА".

Параллельно проводятся работы по установлению обстоятельств и причин взрыва.

Напомним, вчера, 28 октября, из-за утечки газа в Хмельницком раздался мощный взрыв. Очевидцы публиковали в сети фото и видео поврежденного дома. В многоэтажке обрушилось аж три этажа. По уточненным данным, разрушены девять квартир и еще пятнадцать – повреждены.

Кроме того, было известно о пяти пострадавших, среди них ребенок.

