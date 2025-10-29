Взрыв в Хмельницком: под завалами найдены тела двух человек
Во время разбора завалов после взрыва в многоквартирном доме по улице Тернопольская в Хмельницком спасатели обнаружили тела двух погибших
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, ночью поступила информация о возможном нахождении еще одного человека в доме.
К сожалению, под завалами была найдена женщина 1973 года и мужчина 1983 года рождения. Их тела направлены на судебно медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Тюрин добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно, к ним привлечены дополнительные силы: отделение спасателей-верхолазов ГМРЦ и отделение специального назначения "ДЕЛЬТА".
Параллельно проводятся работы по установлению обстоятельств и причин взрыва.
Напомним, вчера, 28 октября, из-за утечки газа в Хмельницком раздался мощный взрыв. Очевидцы публиковали в сети фото и видео поврежденного дома. В многоэтажке обрушилось аж три этажа. По уточненным данным, разрушены девять квартир и еще пятнадцать – повреждены.
Кроме того, было известно о пяти пострадавших, среди них ребенок.