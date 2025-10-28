15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка

Из-за утечки газа в Хмельницком раздался мощный взрыв. В многоэтажке обрушилось целых три этажа. Есть ли погибшие или пострадавшие – неизвестно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Реальный Хмельницкий.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео поврежденного дома.

Напомним, в Хмельницком мужчина во дворе дома взорвал гранату. Событие произошло в начале сентября 2025 года.

