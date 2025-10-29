09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
00:30  29 жовтня
Україна збільшила експорт сирів: показник перевищує 40 мільйонів доларів
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2025, 07:28

Вибух у Хмельницькому: під завалами знайдено тіла двох людей

29 жовтня 2025, 07:28
Читайте также на русском языке
Фото: Хмельницька ОВА
Читайте также
на русском языке

Під час розбору завалів після вибуху у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська у Хмельницькому рятувальники виявили тіла двох загиблих

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, вночі надійшла інформація про можливе перебування ще однієї людини у будинку.

На жаль, під завалами було знайдено жінку 1973 року та чоловіка 1983 року народження. Їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Тюрін додав, що аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно, до них залучено додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА".

Паралельно проводяться роботи зі встановлення обставин та причин вибуху.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, через витік газу у Хмельницькому пролунав потужний вибух. Очевидці публікували у мережі фото та відео пошкодженого будинку. У багатоповерхівці обвалилося аж три поверхи. За уточненими даними, зруйновано дев'ять квартир і ще п'ятнадцять – пошкоджено.

Окрім того, було відомо про п'ятьох постраждалих, серед них дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух ДСНС Хмельницький чоловік тіла загиблих жінка багатоквартирний будинок
Вибух у Хмельницькому: в будинку зруйновано 9 квартир, п'ятеро людей постраждали
29 жовтня 2025, 06:57
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
28 жовтня 2025, 15:29
На Дніпропетровщині під час пожежі в дачному будинку загинула жінка
27 жовтня 2025, 09:56
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Перевдягнулись у форму спецпідрозділу: на Буковині колишній правоохоронець перевозив ухилянтів за кордон "під прикриттям"
29 жовтня 2025, 10:00
Трухнов і посадовці Одеси отримали підозри: подробиці від поліції
29 жовтня 2025, 09:49
Сили ППО вночі знешкодили 93 зі 126 російських дронів: є влучання на десяти локаціях
29 жовтня 2025, 09:35
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
29 жовтня 2025, 09:22
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 09:15
На Волині двоє ділків організували "трансфер" чоловіків через кордон за $7 тисяч
29 жовтня 2025, 09:07
Пошкодження значні: на Одещині 27 тисяч родин залишаються без світла після ворожої атаки
29 жовтня 2025, 08:52
"Продавали" за $500 000 посаду в НААН: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня 2025, 08:49
Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури у центрі Чернігова
29 жовтня 2025, 08:41
Масована атака на Одещину: пошкоджена енергетична та транспортна інфраструктура
29 жовтня 2025, 08:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »