Вибух у Хмельницькому: під завалами знайдено тіла двох людей

Фото: Хмельницька ОВА

Під час розбору завалів після вибуху у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська у Хмельницькому рятувальники виявили тіла двох загиблих

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, вночі надійшла інформація про можливе перебування ще однієї людини у будинку.

На жаль, під завалами було знайдено жінку 1973 року та чоловіка 1983 року народження. Їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Тюрін додав, що аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно, до них залучено додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення "ДЕЛЬТА".

Паралельно проводяться роботи зі встановлення обставин та причин вибуху.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, через витік газу у Хмельницькому пролунав потужний вибух. Очевидці публікували у мережі фото та відео пошкодженого будинку. У багатоповерхівці обвалилося аж три поверхи. За уточненими даними, зруйновано дев'ять квартир і ще п'ятнадцять – пошкоджено.

Окрім того, було відомо про п'ятьох постраждалих, серед них дитина.