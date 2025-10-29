Взрыв в Хмельницком: в доме разрушены 9 квартир, пять человек пострадали

Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По уточненным данным, разрушены девять квартир и еще пятнадцать – повреждены. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

На месте ипродолжается поисково-спасательная операция. Под завалами, вероятно, находится женщина, с ней нет связи.

К работам привлечены верхолазы, инженерная техника ГСЧС и коммунальных служб.

Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и пункт психологической помощи ГСЧС, где оказывают необходимую поддержку.

Напомним, вчера, 28 октября, из-за утечки газа в Хмельницком раздался мощный взрыв. Очевидцы публиковали в сети фото и видео поврежденного дома. В многоэтажке обрушилось целых три этажа.