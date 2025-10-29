Взрыв в Хмельницком: в доме разрушены 9 квартир, пять человек пострадали
Спасатели продолжают ликвидацию последствий взрыва в многоквартирном доме в Хмельницком
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По уточненным данным, разрушены девять квартир и еще пятнадцать – повреждены. Пострадали пять человек, среди них ребенок.
На месте ипродолжается поисково-спасательная операция. Под завалами, вероятно, находится женщина, с ней нет связи.
К работам привлечены верхолазы, инженерная техника ГСЧС и коммунальных служб.
Для пострадавших развернуты палатки Украинского Красного Креста, Пункт несокрушимости и пункт психологической помощи ГСЧС, где оказывают необходимую поддержку.
Напомним, вчера, 28 октября, из-за утечки газа в Хмельницком раздался мощный взрыв. Очевидцы публиковали в сети фото и видео поврежденного дома. В многоэтажке обрушилось целых три этажа.