Вибух у Хмельницькому: в будинку зруйновано 9 квартир, п'ятеро людей постраждали

Фото: ДСНС Хмельниччини

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків вибуху у багатоквартирному будинку в Хмельницькому

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За уточненими даними, зруйновано дев'ять квартир і ще п'ятнадцять – пошкоджено. Постраждало п'ятеро людей, серед них дитина.

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами, ймовірно, перебуває жінка, з нею немає зв’язку.

До робіт залучені верхолази, інженерна техніка ДСНС і комунальних служб.

Для постраждалих розгорнуто намети Українського Червоного Хреста, Пункт незламності та пункт психологічної допомоги ДСНС, де надають необхідну підтримку.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, через витік газу у Хмельницькому пролунав потужний вибух. Очевидці публікували у мережі фото та відео пошкодженого будинку. У багатоповерхівці обвалилося аж три поверхи.