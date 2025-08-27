10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 15:30

В Хмельницкой области государство возобновило контроль над 20 тыс. га ценных земель на 1,8 млрд грн

27 августа 2025, 15:30
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Хмельницкой области продолжает восстанавливать законное право государства и местных громад на природоохранные земли, леса и водоемы, ранее незаконно присвоенные

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Каждый подобный случай рассматривается в судебном порядке, а прокуратура настаивает на отстаивании государственных интересов.

С начала 2025 года в суд подано почти 1100 исков относительно более 20 тысяч гектаров земель природно-заповедного фонда и ценных участков общей оценочной стоимостью 1,8 млрд. грн. По состоянию на 27 августа суды удовлетворили 707 исков, вернув государству 7 тысяч гектаров земли, что по площади почти равно городу Черкассы. Кроме того, прокуратурой была предупреждена передача еще более 5 тысяч гектаров.

Благодаря обеспечению исполнения судебных решений государству уже возвращено 5,6 тысяч гектаров природоохранных земель, площадь которых превышает территорию города Буча. В целом, решения судов позволили восстановить контроль государства над объектами, составляющими значительную экологическую и экономическую ценность.

В Хмельницкой области прокуратура также отстояла 951 гектар лесных земель в пределах регионального ландшафтного парка "Малеванка". Этот парк создан для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Малого Полесья и является объектом природно-заповедного фонда Украины. Земли, ранее незаконно перерегистрировавшиеся в пользу местной громады, возвращены в распоряжение Хмельницкой областной военной администрации после отмены судом неправомерных регистраций.

Ранее сообщалось, в Житомирской области правоохранители разоблачили масштабную схему выращивания сельхозпродукции на радиационно загрязненных землях. Сельский голова и несколько руководителей предприятий в 2021 году незаконно передали в пользование более 1,7 тыс. га территорий из зоны безусловного отселения.

