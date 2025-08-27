10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 15:30

На Хмельниччині держава відновила контроль над 20 тис. га цінних земель на 1,8 млрд грн

27 серпня 2025, 15:30
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокуратура Хмельниччини продовжує відновлювати законне право держави та місцевих громад на природоохоронні землі, ліси та водойми, які раніше були незаконно привласнені

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Кожен такий випадок розглядається у судовому порядку, а прокуратура наполягає на відстоюванні державних інтересів.

З початку 2025 року до суду подано майже 1100 позовів щодо понад 20 тисяч гектарів земель природно-заповідного фонду та цінних ділянок загальною оціночною вартістю 1,8 млрд грн. Станом на 27 серпня суди задовольнили 707 позовів, повернувши державі 7 тисяч гектарів землі, що за площею майже дорівнює місту Черкаси. Крім того, прокуратурою було попереджено передачу ще понад 5 тисяч гектарів.

Завдяки забезпеченню виконання судових рішень державі вже повернуто 5,6 тисячі гектарів природоохоронних земель, площа яких перевищує територію міста Буча. Загалом рішення судів дозволили відновити контроль держави над об’єктами, що становлять значну екологічну та економічну цінність.

На Хмельниччині прокуратура також відстояла 951 гектар лісових земель у межах регіонального ландшафтного парку "Мальованка". Цей парк створений для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Малого Полісся і є об’єктом природно-заповідного фонду України. Землі, які раніше незаконно перереєстрували на користь місцевої громади, повернуто у розпорядження Хмельницької обласної військової адміністрації після скасування судом неправомірних реєстрацій.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині правоохоронці викрили масштабну схему вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях. Селищний голова та кілька керівників підприємств у 2021 році незаконно передали у користування понад 1,7 тис. га територій із зони безумовного відселення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
земля заповідник територія Хмельницька область
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
На Хмельниччині двох екс-посадовців підозрюють у розкраданні 11 млн грн на забудові лікарняного корпусу
25 серпня 2025, 20:57
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
Одна з політичних партій вирішила саморозпуститися
27 серпня 2025, 16:59
Житель Дніпра очолив злочинну організацію, яка заволодіння понад 70 млн грн агропідприємств
27 серпня 2025, 16:52
"Нова пошта" змінила правила доставки до США
27 серпня 2025, 16:35
На Рівненщині чоловік за $6500 інструктував "клієнтів" призовного віку для перетину кордону
27 серпня 2025, 16:27
Хлопці 18-22 років зможуть виїжджати з України вже завтра - постанова Кабміну
27 серпня 2025, 15:54
На Прикарпатті у горах виявили людський скелет
27 серпня 2025, 15:45
Кабмін дозволив виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад: що відомо
27 серпня 2025, 15:37
Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »