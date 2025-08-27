Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура Хмельниччини продовжує відновлювати законне право держави та місцевих громад на природоохоронні землі, ліси та водойми, які раніше були незаконно привласнені

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Кожен такий випадок розглядається у судовому порядку, а прокуратура наполягає на відстоюванні державних інтересів.

З початку 2025 року до суду подано майже 1100 позовів щодо понад 20 тисяч гектарів земель природно-заповідного фонду та цінних ділянок загальною оціночною вартістю 1,8 млрд грн. Станом на 27 серпня суди задовольнили 707 позовів, повернувши державі 7 тисяч гектарів землі, що за площею майже дорівнює місту Черкаси. Крім того, прокуратурою було попереджено передачу ще понад 5 тисяч гектарів.

Завдяки забезпеченню виконання судових рішень державі вже повернуто 5,6 тисячі гектарів природоохоронних земель, площа яких перевищує територію міста Буча. Загалом рішення судів дозволили відновити контроль держави над об’єктами, що становлять значну екологічну та економічну цінність.

На Хмельниччині прокуратура також відстояла 951 гектар лісових земель у межах регіонального ландшафтного парку "Мальованка". Цей парк створений для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Малого Полісся і є об’єктом природно-заповідного фонду України. Землі, які раніше незаконно перереєстрували на користь місцевої громади, повернуто у розпорядження Хмельницької обласної військової адміністрації після скасування судом неправомірних реєстрацій.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині правоохоронці викрили масштабну схему вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях. Селищний голова та кілька керівників підприємств у 2021 році незаконно передали у користування понад 1,7 тис. га територій із зони безумовного відселення.