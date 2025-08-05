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05 серпня 2025, 22:25

На Черкащині жінку побила перехожа, коли та просто годувала тварин

05 серпня 2025, 22:25
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Фото: Нацполіція
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На Черкащині 52-річну жінку побили на вулиці. Вона звернулась за допомогою до поліції

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

4 серпня до поліції звернулась 52-річна місцева жителька міста Канів. Вона розповіла, що коли вона годувала тварин на вулиці Романа Шухевича, стався конфлікт з 38-річною місцевою жителькою. Жінка її побила.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлюються обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше в Києві 21-річний киянин став жертвою побиття. За ним пішла група невідомих нетверезих хлопців. Спочатку вони спровокували конфлікт, а потім побили його. Побили вони також 37-річного перехожого, який робив їм зауваження.

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