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30 июля 2025, 20:29

В Хмельницкой области мужчина избил военного ТЦК: как его наказал суд

30 июля 2025, 20:29
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Иллюстративное фото
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Инцидент произошел, когда военные хотели проверить документы мужчины. Он отреагировал агрессивно

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину, ударившего работника ТЦК. Это произошло 12 апреля в Шепетовке, когда военные остановили мужчину для проверки документов. Однако он ударил головой об нос работника ТЦК и повалил его на землю

"В результате умышленных противоправных действий мужчины потерпевшему нанесены телесные повреждения в виде: перелома костей носа, ссадины на спинке носа, синяки в области внутреннего угла правого глаза с переходом на оба века правого глаза, синяки в области внутреннего угла левого глаза с переходом на верхнюю телесных повреждений легкой степени тяжести, которые по своему характеру относятся к категории телесных повреждений легкой степени тяжести, как повлекшие кратковременное расстройство здоровья; синяки и ссадины в лобном участке головы слева, которые по своему характеру относятся к категории телесных повреждений легкой степени тяжести", - говорится в дела.

На суде мужчина признал вину. Его приговорили к лишению свободы на три года.

Напомним, ранее на Харьковском вокзале задержали мужчину, избившего военного ТЦК. Это произошло, когда военные сопровождали военнослужащего в воинскую часть.

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