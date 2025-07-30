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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину, ударившего работника ТЦК. Это произошло 12 апреля в Шепетовке, когда военные остановили мужчину для проверки документов. Однако он ударил головой об нос работника ТЦК и повалил его на землю

"В результате умышленных противоправных действий мужчины потерпевшему нанесены телесные повреждения в виде: перелома костей носа, ссадины на спинке носа, синяки в области внутреннего угла правого глаза с переходом на оба века правого глаза, синяки в области внутреннего угла левого глаза с переходом на верхнюю телесных повреждений легкой степени тяжести, которые по своему характеру относятся к категории телесных повреждений легкой степени тяжести, как повлекшие кратковременное расстройство здоровья; синяки и ссадины в лобном участке головы слева, которые по своему характеру относятся к категории телесных повреждений легкой степени тяжести", - говорится в дела.

На суде мужчина признал вину. Его приговорили к лишению свободы на три года.

Напомним, ранее на Харьковском вокзале задержали мужчину, избившего военного ТЦК. Это произошло, когда военные сопровождали военнослужащего в воинскую часть.