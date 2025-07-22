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В Харьковской области судили мужчину за изнасилование детей. Известно, что его дочерям было тогда 9 и 13 лет

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области был вынесен приговор 43-летнему мужчине. Он насиловал собственных малолетних дочерей. Это происходило систематически с весны 2022 года.

Известно, что в то время девушкам было всего 9 и 13 лет. Мужчина совершал действия сексуального характера к ним, когда они оставались наедине, и приказывал никому не говорить об этом.

Его приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее в Запорожье осудили отца, изнасиловавшего свою дочь. Девушке было 16 лет. Это случилось, когда они остались наедине. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.