В Харьковской области вынесли приговор мужчине, который регулярно насиловал малолетних дочерей
В Харьковской области судили мужчину за изнасилование детей. Известно, что его дочерям было тогда 9 и 13 лет
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В Харьковской области был вынесен приговор 43-летнему мужчине. Он насиловал собственных малолетних дочерей. Это происходило систематически с весны 2022 года.
Известно, что в то время девушкам было всего 9 и 13 лет. Мужчина совершал действия сексуального характера к ним, когда они оставались наедине, и приказывал никому не говорить об этом.
Его приговорили к пожизненному заключению.
Напомним, ранее в Запорожье осудили отца, изнасиловавшего свою дочь. Девушке было 16 лет. Это случилось, когда они остались наедине. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.
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