В Харькове мужчина жестоко избил сожительницу: женщину госпитализировали
В Харькове правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который во время ссоры избил свою сожительницу. Об инциденте сообщили жители Салтовского района — на улицу выбежала окровавленная женщина и просила о помощи
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что потерпевшая 29-летняя женщина рассказала, что во время конфликта сожитель нанес ей многочисленные удары. Ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.
После нападения мужчина скрылся. Участковые офицеры полиции оперативно разыскали и задержали его.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на Волыни жена зарезала мужа во время ссоры. Женщине "светит" тюремное заключения.
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