В Харькове мужчина жестоко избил сожительницу: женщину госпитализировали

фото: Национальная полиция

В Харькове правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который во время ссоры избил свою сожительницу. Об инциденте сообщили жители Салтовского района — на улицу выбежала окровавленная женщина и просила о помощи

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что потерпевшая 29-летняя женщина рассказала, что во время конфликта сожитель нанес ей многочисленные удары. Ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

После нападения мужчина скрылся. Участковые офицеры полиции оперативно разыскали и задержали его.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни жена зарезала мужа во время ссоры. Женщине "светит" тюремное заключения.