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29 мая 2025, 15:50

На Харьковщине возле авто военного ТЦК произошел взрыв: пострадавший потерял руку

29 мая 2025, 15:50
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал военнослужащий одного из районных ТЦК и СП. Он получил тяжелые травмы

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

Отмечается, что взорвавшийся неизвестный предмет пострадавший нашел возле своего автомобиля. Мужчина получил тяжелую травму: врачи были вынуждены ампутировать кисть руки.

"Досадно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелую травму в условном тылу", - говорится в сообщении Харьковского ОТЦК и СП.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Оболонском районе Киева у подъезда дома взорвалась граната.

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