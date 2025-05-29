иллюстративное фото: Нацполиция

В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал военнослужащий одного из районных ТЦК и СП. Он получил тяжелые травмы

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

Отмечается, что взорвавшийся неизвестный предмет пострадавший нашел возле своего автомобиля. Мужчина получил тяжелую травму: врачи были вынуждены ампутировать кисть руки.

"Досадно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелую травму в условном тылу", - говорится в сообщении Харьковского ОТЦК и СП.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Оболонском районе Киева у подъезда дома взорвалась граната.